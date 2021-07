Atletico Madrid, Cerezo non esclude il ritorno di Griezmann: "Tutto è possibile"

La delusione per l’eliminazione agli ottavi di Euro 2020 con la Francia è ancora cocente per Antoine Griezmann, pronto a ripartire per una nuova stagione con la maglia del Barcellona. O forse no.

Il transalpino è uno dei papabili per il ruolo di agnello sacrificale sul mercato e i suoi malumori blaugrana non sono mai stati un mistero. E’ dunque normale non escludere alcuna opzione per il suo futuro, anche quella di un clamoroso ritorno all’Atletico Madrid.

Coi ‘Colchoneros’ Griezmann ha raggiunto l’apice delle sue prestazioni, mai veramente replicate fino in fondo in Catalogna. Dove ammirano e non poco Saul Niguez, colonna della squadra di Simeone: uno scambio tra i due sembra fantamercato, non per il presidente dell’Atletico, Enrique Cerezo, che non ha chiuso le porte ad una clamorosa operazione. Queste le dichiarazioni riportate da ‘Marca’.

“Nel mondo del calcio tutto è possibile”.

Un pensiero anche su Joao Felix, isolato dalle sirene estere e considerato incedibile.

“E’ un giocatore dell’Atletico Madrid, ha un contratto a lungo termine e resterà con noi”.

OMNISPORT | 19-07-2021 18:41