Atletico Madrid: il PSG in pressing su Joao Felix

20-10-2022 11:17

Joao Felix ha attirato su di se parecchie attenzioni soprattutto tra i club più importanti d’Europa.

Stando a quanto riportato da As, quotidiano spagnolo, sono tre i club che sono fortemente interessati all’attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale portoghese. Bayern Monaco, Manchester United e PSG. Proprio il club transalpino sarebbe quello che è già in contatto con l’entourage del portoghese per trovare la formula del suo eventuale trasferimento nel mercato invernale.

Difficile che l’Atletico Madrid, che ha sempre chiesto i 350 milioni di euro della clausola, possa rifiutare di cedere l’ex Benfica, in considerazione del fatto che il rapporto con Simeone, i rapporti sono molto complicati. L’ipotesi di venderlo a gennaio è plausibile, anche se forse i i Colchoneros, preferirebbero farlo partire a fine stagione.