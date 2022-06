Atletico Madrid: in arrivo Axel Witsel

22-06-2022 10:58

Nuovo colpo a centrocampo per l’Atletico Madrid.

Come confermato da diversi media spagnoli, tra cui Mundo Deportivo, Axel Witsel è pronto a sbarcare alle dipendenze di Diego Simeone. Il 30 giugno prossimo il belga si libererà a parametro zero dal Borussia Dortmund e volerà in Spagna per firmare un nuovo contratto coi Colchoneros.

L’obiettivo dell’Atletico Madrid è quello di tornare protagonisti in Liga e di fare meglio in Europa in Champions League dove quest’anno sono stati eliminati nel doppio confronto da parte del Manchester City.

Il centrocampista belga arriva da quattro stagioni con la maglia del Borussia: per lui 132 presenze e 12 gol.

