Atletico Madrid, Joao Felix può partire a gennaio

26-11-2022 09:33

Al momento è uno dei protagonisti della Coppa del Mondo in Qatar con il Portogallo, ma l’attaccante dell’Atletico Madrid Joao Felix non ha ben chiaro cosa ne sarà di lui dopo la Kermesse mediorientale.

Come riporta oggi Marca, infatti, l’attaccante lusitano ha deluso in questi anni a Madrid, e si sa che Simeone non sia un suo estimatore così determinato. Ecco perchè i Colchoneros potrebbero decidere di metterlo in vendita già durante la sessione invernale di calciomercato.

Su di lui ci sarebbero le squadre più forti e ricche al mondo, ovvero Chelsea, Bayern, Psg e Manchester United (collegato dalla Spagna anche a Mbappe dopo la partenza di Ronaldo)