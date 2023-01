Atletico Madrid, João Félix verso il Chesea? C'è Depay

10-01-2023 22:44

Con João Félix destinato al Chelsea prestito oneroso per 11 milioni di euro più il pagamento dell’intero ingaggio del portoghese ex Benfica, l’Atletico Madrid è costretto a individuare un sostituto all’altezza nel reparto offensivo.

Là davanti, allora, secondo quanto riferisce la rete radiofonica iberica Cadena SER, l’idea dei Colchoneros sarebbe quella di portare al “Wanda Metropolitano” l’attaccante olandese Memphis Depay, anch’egli a titolo temporaneo dal Barcellona, in cui non è esattamente al centro del progetto. Al termine della stagione si tireranno poi le somme delle due operazioni in entrata e in uscita.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE