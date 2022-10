Atletico Madrid: riscattato Griezmann dal Barcellona

05-10-2022 15:13

Ora è ufficiale. Barcellona ed Atletico Madrid hanno trovato l’accordo per il riscatto a titolo definitivo del francese Antoine Griezmann nella squadra allenata da Pablo Diego Simeone. Le due società hanno definito i contratti valutando il calciatore a 20 milioni di euro. Per l’attaccante francese un ricco contratto sino al 30 giugno 2027. Lo riporta il portale Cadena Ser, non andando però sui dettagli dello stipendio, che probabilmente si aggira attorno ai 15-18 milioni di euro, bonus esclusi. Griezmann concluderà di fatto la carriera in maglia Colchonero.