Atletico Madrid, Simeone: "Al ritorno troveremo un ambiente molto caldo"

23-02-2022 23:57

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo essere stato in vantaggio per 73 minuti, L’Atleti si è fatto rimontare al minuto 80′ col gol di Elanga. Ora sarà molto dura a Old Trafford, ma la gara è aperta a ogni risultato.

Queste le parole del Cholo:

“Abbiamo fatto la gara che volevamo, con pressing e la squadra si è mossa molto bene. Il Manchester United è una squadra fortissima, purtroppo nel primo tempo potevamo fargli più male colpendo una traversa. Sapevamo che in contropiede erano fortissimi, poi Griezmann ha colpito la traversa. Il calcio è così. Sarà un ambiente caldo, non c’è niente di più bello che andare a giocare nel campo del Manchester”.

OMNISPORT