Atletico Madrid, ufficiale l'arrivo di Depay

Qualche giorno fa si discuteva di un suo possibile approdo all’Inter, con il passaggio di Joaquin Correa al Barcellona. Invece, la nuova destinazione di Memphis Depay si chiama Atletico Madrid. L’attaccante olandese è stato infatti acquistato dai ‘Colchoneros’, con cui ha firmato un contratto da due anni e mezzo fino a giugno 2025.

Tre milioni di euro più uno di bonus la cifra che l’Atletico va a versare nelle casse del Barcellona per Depay. Nessuno scambio per il momento, ma una prelazione dei catalani per Yannick Carrasco. L’olandese arriva così a Madrid alla corte di Diego Pablo Simeone, di fatto per sostituire il portoghese Joao Felix, finito pochi giorni fa al Chelsea.