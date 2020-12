ATP 2021, Delray Beach aperto al pubblico

La stagione tennistica 2021 riparte dall’America, e più precisamente dalla Florida. Qui avrà luogo il primo ATP 250 dell’anno, il Delray Beach International Tennis Championships.

Questo torneo, esclusivamente maschile, si svolgerà dal 4 al 13 gennaio (invece che a febbraio come al solito) e vedrà finalmente la presenza del pubblico sugli spalti. I tifosi ammessi all’interno della struttura saranno 2000, nel regime del 25% della capienza totale (che ammonta a 8200 posti a sedere). Tutto questo nonostante le poositività al Covid-19 in Florida (e in generale negli USA) siano ancora molto alte.

