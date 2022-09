ATP 250 Sofia: Lorenzo Sonego accede al secondo turno

28-09-2022 15:47

Archiviata la vittoria a Metz della settimana scorsa dove ha battuto avversari come Hubert Hurkacz e Alexander Bublik, Lorenzo SOnego era chiamato oggi ad una conferma in Bulgaria, dove ha esordito contro un avversario sconfitto tre volte in altrettanti precedenti.

Momento d’oro per il nostro Lorenzo che in cerca di continuità di risultati, ha eliminato Bernabe Zapata Miralles che invece non giocava una partita ufficiale da quasi tre settimane.

6-3, 6-4 in un’ora e 19 minuti ilpunteggio con cui l’italiano ha avuto la meglio del classe 1997 e numero 78 della classifica ATP. Interessante match al secondo turno per Sonego che adesso se la vedrà con Holger Ruune, numero 31 dell’ATP.

Entrambi i set hanno visto Sonego dominare, anche se il momento chiave del match si è avuto nel secondo quando sul 4 pari, l’iberico perdeva malamente a zero il turno di battuta, commettendo un doppio fallo sulla palla break. Facile poi per Sonego chiudere il match nel gioco successivo.

Da sottolineare come la vittoria di Sonego per 6-3 6-4 è la sesta consecutiva senza perdere un set.