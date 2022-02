ATP 500 Dubai: Sinner esce ai quarti travolto da Hurkacz

24-02-2022 16:00

Jannik Sinner viene eliminato dall’ATP 500 di Dubai. Il suo percorso, dopo le belle prestazioni contro Davidovich Fokina e Andy Murray, si interrompe sotto i colpi del polacco Hubert Hurkacz col punteggio finale di 6-3 6-3 perdendo lo slot nella top 10 del ranking. Hurkacz affronterà Andrey Rublev in semifinale.

Il conto degli incontri disputati tra questi due giocatori è ora di 2-1 per il polacco. Dopo aver trovato il successo il primo incrocio al Masters1000 di Miami 2021, Hurkacz aveva perso nelle finales di Torino proprio contro l’altoatesino.

Giornata no oggi per Sinner, che è stato polverizzato dall’avversario sotto tutti i punti di vista e con ogni fondamentale. Il vero Jannik non è questo, e dunque possiamo catalogare questa sconfitta come una semplice partita sbagliata.

OMNISPORT