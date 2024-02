ATP 500 Rotterdam, il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo gli Australian Open: quando gioca, orario e dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà Van de Zandschulp alle 19.30 alla Ahoy Arena. E intanto si gode il bagno di folla

13-02-2024 11:47

Per Jannik Sinner è tempo di tornare al campo, dopo l’epica vittoria a Melbourne degli Australian Open. E, come da programma, sedimentata la prima vittoria di un torneo del Grande Slam il piano di avvicinamento alla Top 3 del ranking mondiale prosegue a piccoli, ma graduali passi verso la conquista dei punti indispensabili a scavalcare il rivale principale e posizionarsi sul gradino puntato del podio.

Rotterdam è l’occasione giusta per ripartire, per mettere via quei punti indispensabili a fare tesoretto, in qualità di testa di serie numero 1 del torneo ATP 500 di Rotterdam, che lo attende mercoledì sera.

Sinner e la rincorsa alla Top 3

Il tennista altoatesino, dicevamo, è la prima testa di serie del torneo ATP 500 di Rotterdam che offre l’occasione di accumulare punti preziosi in chiave classifica, arricchendo già il punteggio accumulato da Sinner fino ad ora in questo avvio di stagione decisamente esaltante.

Perché avvenga quanto auspicato, Jan dovrà giocare con la consueta razionalità e concentrazione, contro il primo avversario che da programma sarà l’olandese Botic van de Zandschulp, un giocatore di medio livello che l’azzurro conosce e teme, ma che è nettamente alla sua portata.

Ora, è noto il giorno – ovvero mercoledì 14 febbraio – ma sull’orario fino a quando non vi sarà l’ufficialità dobbiamo limitarci alle ipotesi più probabili: essendo un big match, si presume che Sinner, campione degli Australian Open, disputerà l’incontro in orario serale, dunque non prima delle 19:30. Cosa che verrà confermata o meno dall’organizzazione.

Quando gioca Sinner all’ATP Rotterdam 2024: data e orario

L’unica sicurezza, stando al tabellone e al programma giornaliero, per Sinner-van de Zandschulp riguarda la data. Perché il match si disputerà mercoledì 14 febbraio, contro l’eroe di casa Botic van de Zandschulp. La sfida evoca dei ricordi positivi, per chi ama le statistiche e i precedenti: Jannik ha battuto il numero 63 al mondo all’Australian Open e proprio al primo turno, prima di iniziare la cavalcata trionfale verso il titolo.

L’orario non è stato ancora definito. Ma è certo che il match sarà in programma nella sessione serale, che prende il via alle ore 19:30. Sarà il primo o il secondo incontro, se sarà il secondo incontro non inizierà prima delle ore 21:30.

Dove vederlo in tv e streaming

Ma dove seguire in diretta Sinner? Oltre alla nostra diretta, sarà possibile seguire live su Now e Sky Sport l’appuntamento a Rotterdam.

Sono quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sull’emittente satellitare: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA. Il campione di Melbourne è in campo a Rotterdam (cemento indoor) come testa di serie numero 1.

Con lui altri quattro Top 10: il russo Andrey Rublev, il norvegese Holger Rune, il polacco Hubert Hurkacz e l’australiano Alex De Minaur, oltre agli altri italiani Lorenzo Musetti (al primo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor) e Lorenzo Sonego (che debutterà contro il bulgaro Grigor Dimitrov).

