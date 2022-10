07-10-2022 15:20

Brutto colpo per Nick Kyrgios e per le sue speranze di partecipare alle ATP Finals di Torino in doppio con Thanasi Kokkinakis.

Il finalista degli ultimi US Open, irrimediabilmente lontano dalla top 8 in singolare che garantisce il pass per Torino, si è infatti dovuto ritirare dal torneo 500 in corso di svolgimento a Tokyo, dove era la testa di serie numero 5 e avrebbe dovuto affrontare i quarti del torneo di singolare contro Taylor Fritz e le semifinali del doppio, dove Kryrgios e Kokkinakis erano teste di serie numero 1, contro la coppia formata da Mackenzie McDonald e Marcelo Melo.

A fermare l’australiano è stato un infortunio al ginocchio destro. L’ennesimo problema fisico ha consigliato prudenza a Kyrgios, che cercherà i punti per accedere alle Finals nel 500 di Basilea e nell’ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi-Bercy.