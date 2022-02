ATP Doha, Murray strapazza Taro Daniel

15-02-2022 20:07

Tutto facile per Andy Murray e Alexander Bublik nel primo turno dell’Atp 250 di Doha.

Lo scozzese ha liquidato senza particolari difficoltà il giapponese Taro Daniel, che aveva fatto tremare Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open e che è stato superato con un doppio 6-2 in 80 minuti.

Murray se la vedrà nel secondo turno con Roberto Bautista Agut, che ha goduto di un bye nel primo turno.

Bublik, invece, testa di serie numero 7 e reduce dalla conquista del primo titolo in carriera a Montpellier, ha sconfitto per 6-2, 6-4 in un’ora e 22 minuti il qualificato Jozef Kovalik, numero 183 del mondo, e affronterà al secondo turno Arthur Rinderknech, che ha superato Jiri Vesely per 3-6, 7-6(4). 6-4.

Tra gli altri risultati, spicca la sconfitta del portoghese Joao Sousa, che aveva preso il posto in extremis in tabellone di Lorenzo Musetti e sconfitto con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 da Elias Ymer, che se la vedrà ora con la testa di serie numero 3 Nikoloz Basilasvili, vincitore della scorsa edizione del torneo.

