ATP Dubai, finale Vesely-Rublev. L'appello del russo: "No war, please"

25-02-2022 20:18

Sarà tra Jiri Vesely, improvvisamente rinato dopo anni di difficoltà, e Andrey Rublev, la finale dell’ATP 500 sul cemento di Dubai. Il russo, numero 7 del mondo, nella prima semifinale ha battuto in quasi due ore e mezza il polacco Hubert Hurkacz, numero 11, per 3-6 7-5 7-6 e a fine match ha scritto sulla telecamera il suo appello: “No war, please”, niente guerra, per favore. Il ceco, numero 123 del ranking, ha invece domato in rimonta dopo tre ore e un quarto e tre set tutti finiti al tie-break il canadese Denis Shapovalov. Nessun precedente tra i due finalisti.

