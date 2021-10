ATP Finals 2021: probabile aumento della capienza per il Pala Alpitour

29-10-2021 15:29

Dal 14 al 21 novembre Torino è pronta per ospitare le Nitto ATP Finals. Dopo 12 edizioni che si sono tenute a Londra, sarà infatti il Pala Alpitour la casa del Master di fine anno, in una stagione di altissimo rilievo per i colori azzurri nel tennis.

A causa della pandemia di Covid e in base alle regole vigenti, la capienza dell’impianto torinese sarà pari al 60%, ma ci sono delle possibilità che sia aumentata.

“L‘impegno del Governo sta andando in questa direzione. Dobbiamo essere vigili sull’andamento dei dati della pandemia, ma si pensa ci possa essere un aumento della capienza e anche la sottosegretaria Vezzali ha dato segnali positivi in tal senso“, le parole di Valente, parlamentare M5s e membro del Comitato delle Atp Finals a margine della presentazione in Comune a Torino del francobollo celebrativo della competizione.

A questo punto non resta che attendere gli sviluppi, anche se tutto, come ormai capita da tempo, dipenderà dal contesto pandemico.

OMNISPORT