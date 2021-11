Atp Finals, Djokovic rullo compressore: superato Rublev

17-11-2021 15:23

Non si erano mai incontrati, per assurdo, Novak Djokovic e Andy Rublev. Da oggi, il bilancio dei precedenti sarà a favore del numero uno al mondo che nel secondo match delle ATP Finals di Torino ha battuto in poco più di un’ora il russo e numero cinque al mondo per 6 – 3, 6 – 2.

Dopo un inizio complesso, con un Rublev molto aggressivo, il serbo ha dilagato e non ha dato modo a Rublev modo di giocare. Altissime le percentuali alla prima di servizio per il numero uno con 12 ace.

OMNISPORT