ATP Finals, Ljubicic punta su Sinner e snobba Alcaraz: “Zverev il vero rivale”. Bertolucci: “Italia favorita in Davis”

Secondo Ljubici e Bertolucci, l'Italia sarà protagonista assoluto di questo finale di stagione tennistica, con Sinner favorito per le ATP Finals e l'Italia squadra da battere in Coppa Davis

In occasione della conferenza stampa di giovedì 24 ottobre per la presentazione dello speciale su Jannik Sinner, a Sky Sport Ivan Ljubicic e Paolo Bertolucci hanno analizzato gli eventi conclusivi della stagione tennistica, focalizzandosi su ATP Finals e Coppa Davis, appuntamenti dove l’Italia arriva da protagonista assoluta e favorita secondo i due ex tennisti.

Stando al croato infatti Sinner è strafavorito a Torino, dove più che da Carlos Alcaraz dovrà guardarsi dal due volte vincitore del torneo dei maestri Alexander Zverev. Per Bertolucci invece gli azzurri partono davanti a tutti in Davis, senza però un margine netto sugli avversari.

Ljubicic: “Sinner strafavorito a Torino”

La stagione tennistica sta per volgere al termine ed è normale quindi che la maggior parte delle attenzioni siano ormai rivolte alle ATP Finals, evento attesissimo di fine anno dove sarà presente da n°1 del mondo Jannik Sinner.

Jannik che secondo Ivan Ljubicic parte nettamente favorito alle ATP Finals: “Sinner secondo me è lo strafavorito a Torino. Anche perché Alcaraz non mi ha ancora pienamente convinto a livello indoor. Sul cemento ha sempre un livello altissimo, ma indoor anche a Torino l’anno scorso ha sofferto tanto, soprattutto mentalmente. Vediamo se quest’anno cambierà. Dovendo scegliere uno che si avvicini più a Jannik dico Zverev”.

Vista la stagione incredibile di cui è stato protagonista e l’exploit avuto la scorsa stagione sui campi del Palalpitur di Torino – senza dimenticare che i campi indoor sono da sempre tra i preferiti di Jannik – è difficile non vederla come Ljubicic su Sinner, così come sul rivale principale del n°1 al mondo nel capoluogo piemontese. Finora in carriera Alcaraz non infatti conquistato alcun titolo sui campi indoor e anche l’anno scorso a Torino – pur arrivando in semifinale – non aveva particolarmente brillato. Zverev invece su questi campi si è sempre trovato alla grande, come testimoniano i due trionfi in carriera alle ATP Finals (2018 e 2021) e gli altri cinque titoli conquistati indoor.

Medvedev qualificato per le ATP Finals

Intanto anche Daniil Medvedev ha raggiunto la matematica qualificazione per le Nitto ATP Finals dopo Sinner, Alcaraz e Zverev. Rimangono dunque quattro posti a disposizione per il torneo di fine anno, con Taylor Fritz, Novak Djokovic, Casper Ruud e Andrey Rublev favoriti principali a volare a Torino e Alex de Minaur e Tommy Paul primi inseguitori che nei tornei rimanenti proveranno a movimentare la Race.

Bertolucci: “Italia favorita in Davis, invidio Volandri”

Terminate le ATP Finals sarà subito tempo di Coppa Davis, con l’Italia campione in carica che mai come quest’anno arriva alla fase finale da principale protagonista secondo Paolo Bertolucci: “Invidio Volandri, ha l’imbarazzo della scelta, a me non è mai successo. Immaginare l’anno scorso che saremmo stati presenti in tutte le Finals era impossibile, è una cosa da fantascienza. Per la Davis siamo favoriti, ma non strafavoriti, giocare due su tre in una giornata non è facile. Con Sinner probabilmente partiamo sempre da 1-0, ma ci sono squadre come la Germania che ha un ottimo doppio e uno Struff se è in condizione può impensierire chiunque. Neanche la Spagna è scarsa. Gli Stati Uniti possono batterci a livello di numeri 2 e doppio. Sarà bello e interessante”.