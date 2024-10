Sinner “paparazzato” con una nuova racchetta e sui social, dopo Panichi e Badio arriva l’accusa di copiare Djokovic

Jannik Sinner avrebbe provato una nuova racchetta interamente nera realizzata secondo delle sue richiesta dalla Head. Ma per i social si tratta del modello che usa anche il serbo

L’attenzione spasmodica per tutto quello che riguarda Jannik Sinner non è affare soltanto italiano. Il tennista numero 1 al mondo viene tenuto costantemente sotto controllo dai giornalisti, tifosi e appassionati di tutto il mondo e anche un semplice particolare arriva essere una notizia di grande rilevanza.

Sinner paparazzato con una nuova racchetta

L’ultima “novità”, se si può definirla in questo modo, arriva da Montecarlo dove Jannik Sinner si sta allenando in vista dei prossimi impegni e in particolare del Masters 1000 di Bercy. Ovviamente gli allenamenti del numero 1 al mondo destano sempre grande curiosità e ieri c’è chi si è accorto immediatamente che l’azzurro stava utilizzando una racchetta diversa dal solito. Le immagini mostrano infatti l’atleta italiano impugnare una racchetta dal telaio completamente nero, in realtà ne avrebbe provata più di uno studiando un possibile cambiamento in vista della prossima stagione.

La novità per Jannik

Non è usuale che un tennista decida di cambiare la propria racchetta e non lo è soprattutto al termine di una stagione in cui quello stesso tennista ha scalato la classifica mondiale, arrivando al numero 1 e vincendo sette tornei di cui dello Slam. Sinner si è sempre mostrato molto metodico, come gran parte dei tennisti “l’attrezzo” di lavoro rappresenta una componente da tenere in grande considerazione. Secondo alcune voci questa racchetta sarebbe stata realizzata dalla Head (il marchio a cui l’azzurro è legato) proprio su richieste e specifiche dello stesso Jannik, secondo altri invece sarebbe la racchetta utilizzata anche da Djokovic.

Le accuse sul “plagio” a Djokovic

Dopo il caso doping che lo ha riguardato, Jannik Sinner è stato costretto a rivedere quasi interamente il team che lo segue durante l’anno e durante i tornei. L’azzurro ha infatti deciso di separarsi da Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, ritenuti responsabili della contaminazione da Clostebol a Indian Wells, e ha deciso di legare a Marco Panichi come nuovo preparatore atletico e a Ulises Badio come fisioterapista. Due figure che nel mondo del tennis erano molto conosciute visto che hanno fatto parte anche dello staff di Novak Djokovic. Ora il possibile cambio racchetta con una scelta simile a quella del serbo, scatena il solito coro di hater sui social con le accuse di voler provare a ricalcare o plagiare le scelte di carriera del campione serbo.