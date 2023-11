Atp Finals, Panatta: "Sinner futuro protagonista del tennis mondiale"

L'ex tennista commenta la sconfitta dell'italiano, guardando già alle sfide di Coppa Davis

20-11-2023 12:30

“Djokovic ha dimostrato di aver preparato questa finale in maniera esemplare dal punto di vista tattico e ha dimostrato una condizione fisica davvero invidiabile. D’altra parte Sinner è arrivato in finale leggermente scarico, come si è visto durante il match, ma questo non preclude il suo destino di diventare il vero protagonista del tennis mondiale nel prossimo futuro. Ora i due giocatori aspettano gli incontri di Coppa Davis che si giocheranno a Malaga la prossima settimana. Attendiamo l’appuntamento e faremo ancora il tifo per Sinner e la nostra nazionale”. Così Claudio Panatta commenta l’atto conclusivo delle Atp Finals di Torino, che hanno visto trionfare per la settima volta Novak Djokovic, che ha battuto in due set Jannik Sinner.