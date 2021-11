ATP Finals, Stefanos Tsitsipas: "Fisicamente sto bene"

12-11-2021 16:46

Il greco Stefanos Tsitsipas, dopo il ritiro al 1000 di Parigi-Bercy, è pronto a scendere in campo alle Nitto ATP Finals. Il suo esordio sarà nella giornata di lunedì contro Rublev. Ai microfoni di Sky Sport, il greco parla del suo stato di forma, di Parigi e anche della superficie di gioco:

“Sto bene fisicamente e mentalmente, sono contento di giocare a Torino per la prima volta, non ho mai giocato qui, ho sentito tante cose positive dal mio amico Matteo Berrettini. Il mio braccio sta meglio, non ero al meglio a Parigi la scorsa settimana, ma ora sto meglio […] La velocità del campo è buona, direi medio veloce, simile a Londra. Giocare in casa è un vantaggio, ma tutti vogliamo dare il meglio. Un privilegio essere qui, avendo già vinto questo torneo. Tornare a giocarle ripaga dei sacrifici fatti“.

OMNISPORT