ATP Finals Torino, incubo Berrettini. Sinner al suo posto?

14-11-2021 23:10

Esordio amarissimo per Matteo Berrettini alle Nitto ATP Finals di Torino, atto finale di una stagione che per il tennista romano rischia di chiudersi esattamente come si era aperta, ovverosia con un infortunio.

Opposto al numero 3 del mondo Alexander Zverev, l’allievo di Vincenzo Santopadre è stato costretto al ritiro in lacrime durante le battute iniziali del secondo set quando ha avvertito un fortissimo dolore alla zona addominale, parte del corpo che già a inizio anno gli aveva dato parecchi problemi.

