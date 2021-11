Tennis, le ambizioni di Berrettini alle Atp Finals

10-11-2021 11:05

Il coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre, ai microfoni di Tennis Mania ha parlato delle ambizioni del tennista romano in vista delle Atp Finals.

“Le ATP Finals sono un evento storico, la prima volta in Italia e la prima volta con un italiano alla seconda partecipazione. Storico quello che sta facendo Berrettini, sta scrivendo la storia ed è una piacevole coincidenza che lo faccia quando ci sono le Finals per la prima volta. Spero che dopo essere stato il primo italiano a vincere un match, questa volta si vada un pochino oltre. Adesso Matteo è parecchio più forte rispetto al 2019, quando comunque ci ha regalato un bel sogno”.

“Sono delle ATP Finals completamente diverse rispetto a quelle del 2019 perché Matteo ci arriva preparato meglio, ha avuto più tempo per prepararsi – ha continuato Santopadre -. Si è tolto da Parigi perché non era al meglio della condizione fisica e sappiamo quanto sia per lui prioritaria, avrebbe rischiato di non arrivare al meglio alle Finals e alla Coppa Davis”.

“Credo che il Matteo di adesso sia migliorato di consapevolezza della propria forza, è cambiato agli occhi degli avversari perché è più forte e penso che abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Già da Parigi ho percepito la sua forza, la avvertivo proprio e già da lì era pronto per arrivare in fondo a uno Slam e non mi sono sbagliato perché poi ha fatto finale a Wimbledon. Il 2019 non si è ripetuto, ma si è migliorato. Si è confermato con una presa di coscienza migliore, sta continuando a salire e tutto questo mi fa dire che è sempre più pronto per questi eventi”.

