13-11-2022 17:21

Casper Ruud ha vinto la prima partita delle Atp Finals in corso a Torino. Il tennista norvegese ha piegato in due set con i parziali di 7-6, 6-4 il canadese Felix Auger-Aliassime, nel match valido per il primo turno del gruppo verde.

Il numero 4 del mondo ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi il primo set al tie-break, e il secondo grazie al break decisivo al settimo gioco.

In serata in programma l’altra attesa sfida del gruppo verde tra Rafael Nadal e Taylor Fritz.