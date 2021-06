ATP Halle: Federer cala alla distanza, Auger-Aliassime lo batte in rimonta

Dopo le avvisaglie nel primo turno contro il qualificato Ivashka, Roger Federer ha confermato di non esser per nulla vicino alla sua miglior versione cedendo il passo, nel secondo turno del torneo di Halle, al giovane Auger-Aliassime.

Partito forte nel primo set vinto 6-4 grazie a un break nel settimo gioco, l’elvetico si è progressivamente spento alla distanza perdendo forza e lucidità. Accorgendosi dell’appannamento del campione svizzero, Auger-Aliassime ha fatto il pieno di fiducia e dal 2-2 nel secondo set ha infilato un parziale di 10 giochi a 3 che gli ha permesso di ribaltare la contesa e ottenere uno scalpo importantissimo chiudendo 6-3, 6-2.

Federer dunque, per la prima volta in 20 anni eliminato dal Geber Weber Open prima delle semifinali, ora proseguirà a casa la preparazione in vista del grande appuntamento della sua stagione, quel torneo di Wimbledon conquistato in passato già otto volte.

Per il promettente canadese invece il cammino in Germania continua: ad attenderlo ora ci sarà il vincente del match fra Struff e Giron.

