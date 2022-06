ATP Halle: Medvedev nei quarti di finale

16-06-2022 20:51

Si sono giocati oggi gli ottavi di finale della parte alta del tabellone dell’ATP sull’erba tedesca di Halle. Il russo Karen Khachanov ha battuto per 7-6(4) 6-4 il serbo Laslo Djere, non proprio uno specialista dei prati. Khachanov se la vedrà nei quarti di finale con il tedesco Oscar Otte, che invece specialista dell’erba lo è e ha piegato per 4-6 6-0 7-6(3) il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Il numero 1 del mondo Daniil Medvedev ha invece avuto la meglio per 7-6(4) 6-3 il bielorusso Ilia Ivashka, ora il russo affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, vincitore per 6-7(6) 6-4 6-2 l’olandese Tallon Griekspoor.