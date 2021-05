ATP Madrid, Medvedev: “Non sono adatto alla terra rossa!”

Daniil Medvedev non gioca dal torneo di Miami e non è ancora sceso in campo sulla terra battuta, ma è ormai pronto al suo esordio all’ATP di Madrid. Il russo, numero 3 al mondo, incontrerà ai sedicesimi di finale il vincitore tra Davidovich Fokina e Herbert. Queste l esue parole sul suo stato di forma, dopo essere guarito dal covid.

“Mi sento bene, altrimenti non sarei venuto qui, avrei provato a recuperare meglio per tornare in campo a Roma o da qualche altra parte. Ho avuto qualche sintomo, è stato come un forte raffreddore. Naso e gola erano un po’ congestionate, e per qualche giorno mi sono sentito fiacco, ma niente di più. Non è stato semplice quando ho ricominciato ad allenarmi, soprattutto per i primi 4-5 giorni, perché venivo da dieci giorni passati a letto. Ora però ho avuto una settimana e mezza di buoni allenamenti, e ho appena vinto il mio match di doppio in coppia con il brasiliano Demoliner, quindi la situazione mi sembra positiva. Ovviamente non vedo l’ora di giocare”.

Nonostante il russo ebbe due grandi settimane sulla terra nel 2019, raggiungendo la semi nel Principato e la finale a Barcellona, ma da allora non ha più vinto un match sul rosso, rimediando sei sconfitte di fila. Durante la conferenza è stato molto onesto a riguardo.

“Non credo che la situazione sulla terra cambierà molto per me in futuro. Né i miei colpi né il mio modo di muovermi né il mio aspetto fisico sono adatti alla terra! Sarò onesto, durante la prima settimana della stagione sulla terra odio tutto quello che mi circonda, odio anche stare in campo, ed è una cosa molto rara per me. Poi mi abituo e le cose iniziano a migliorare. Ciò che mi motiva è la consapevolezza di saper vincere dei match, due anni fa ho battuto dei grandi giocatori su questa superficie ed ero in grande forma, quindi so di esserne capace. Devo solo trovare la fiducia necessaria e quella sensazione positiva che per me è più difficile da catturare sulla terra rispetto al cemento”.

OMNISPORT | 03-05-2021 14:29