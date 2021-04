Atp Miami, Sinner promette: "Giornata storta, tornerò più forte"

La prima finale di Sinner non è andata come si sperava, ma anche le sconfitte aiutano a crescere. A Miami, il 19enne italiano si è arreso all’amico Hubert Hurkacz, che l’ha battuto 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 44’. Al termine del Match, Sinner si è complimentato col polacco: “Congratulazioni Hubie, in questi 10 giorni hai mostrato tutto il tuo talento. Spero che giocheremo ancora il doppio insieme”.

Infine una promessa: “Grazie al mio team, lì nell’angolo. Le ultime due settimane sono state importanti perché abbiamo migliorato molto. Oggi non è stata la nostra giornata, ma voglio ringraziarvi e ringrazio tutti quelli che guardano da casa. Torneremo più forti”.

Dopo Sinner, anche il vincitore si è congratulato con l’avversario. E Hurkacz non ha dubbi che l’amico possa fare grandi cose in carriera: “Complimenti, sei un giocatore fantastico con davanti un futuro radioso. È stata dura vincere una partita contro di te, questa settimana hai fatto un lavoro incredibile”.

OMNISPORT | 04-04-2021 21:46