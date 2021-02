ATP Montpellier: Sonego ai quarti di finale

Dopo aver centrato la vittoria all’esordio contro Gaston, Lorenzo Sonego voleva immediatamente riconfermarsi e cercava la vittoria per trovare convinzione e nuovi stimoli. Sulla sua strada è capitato l’ostico Korda, che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e che voleva bissare il successo al debutto contro Tsonga. In palio c’era un posto nei quarti di finale e Sonego lo ha ottenuto con grandissimo merito.

Il figlio dell’ex tennista ceco Petr, è il numero 92 al mondo e sicuramente uno tra i giovani migliori tennisti emergenti, ma il tennis di Sonego oggi è stato perfetto, fluido, vivace ed aggressivo, mettendo subito all’angolo il giovane Korda.

Il nostro tennista si è imposto infatti per due set a zero. Il match non è quasi mai stato in discussione: Lorenzo ha vinto agevolmente il primo set 6-3 annullando due palle break allo statunitense giovandosi di un ottimo servizio, praticaemnte inattaccabile. Nel secondo set invece, Sonego ottiene due break, prima portandosi sul 3-2 e poi sul 5-2.

Meritato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Montpellier dove il nostro Lorenzo affronterà il vincente tra Goffin e Bonzi.

