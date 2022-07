ATP Umago, quattro italiani ai quarti: impresa Agamenone

28-07-2022 22:13

Ci sarà un derby italiano nei quarti di finale del torneo di Umago.

Sulla terra rossa croata infatti a contendersi un posto in semifinale del torneo 250 saranno Marco Cecchinato, che ha sorpreso il fresco campione di Amburgo Lorenzo Musetti, sconfitto in tre set, e Franco Agamenone: l’italo-argentino, dopo aver vinto nel primo turno il primo match della carriera nel circuito maggiore, è stato protagonista della sorpresa del giorno eliminando in rimonta in tre set l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 3, finalista sconfitto poche settimane fa a Bastad e numero 32 del ranking ATP

Agamenone si è imposto per 3-6, 6-1, 7-5, dopo che Baez aveva servito per il match sul 5-3 del terzo set e venerdì aprirà il programma dei quarti affrontando il palermitano: il vincente affronterà chi la spunterà nel match tra Jannik Sinner, numero 2 del sedding, e lo spagnolo Carballes Baena, ma tra i migliori otto del torneo c’è anche Giulio Zeppieri, che se la vedrà con Zapata Miralles.

Tutto facile per la testa di serie numero 1, Carlos Alcaraz, che ha liquidato lo slovacco Norbert Gombos con un secco 6-2, 6-3 e nei quarti se la vedrà con l’argentino Facundo Bagnis.