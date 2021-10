ATP Vienna: Matteo Berrettini nei quarti di finale

27-10-2021 22:36

Ci sono volute oltre due ore e tre set a Matteo Berrettini per battere nel secondo turno dell’ATP di Vienna il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 25 del mondo e uno dei tennisti più in forma del momento. 6-7 6-2 6-3 il punteggio a favore del 25enne romano, già sicuro qualificato per le ATP Finals di Torino, che ora affronterà nei quarti di finale il prodigio spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore per 6-3 6-4 sul veterano scozzese Andy Murray.

Una sola palla break nel primo set ed è proprio Berrettini a salvarla nel secondo game, ma nel tie-break perde tre punti su sei sul proprio servizio e Basilashvili se lo aggiudica per 7-5. Matteo salva un’altra palla break nel primo game del secondo set ma da quel momento nei suoi successivi turni di servizio perde un solo punto, togliendolo al suo avversario nel secondo e nell’ottavo game del secondo set e nel secondo del terzo parziale, quindi, dopo aver salvato un’altra palla break nel settimo game, chiude nel nono al primo match point.

OMNISPORT