ATP Vienna: Sinner contro il tabù Medvedev

28-10-2022 08:26

Sinner cerca la sua prima vittoria contro Daniil Medvedev. Per l’altoatesino un’occasione importante per cercare si sfatare un tabù: Sinner infatti non h amai vinto contro il russo nelle tre sfide giocate tra loro in carriera.

Oggi alle ore 14.00 l’azzurro sfiderà il numero quattro del seeding mondiale anche con l’obiettivo di centrare le semifinali dell’Atp 500 di Vienna.

Come arrivano i due tennisti alla sfida di oggi? Sinner è reduce da due convincenti vittorie contro Cristian Garin e Francisco Cerundolo, ai quali non ha concesso nemmeno un set. Considerato che queste erano le prime partite dopo il rientro dall’infortunio alla caviglia patito nel torneo di Sofia, le cose non sono andate male, anzi Sinner ha mostrato buona mobilità, grinta e concentrazione.

Medvedev, invece, ha impressionato nelle due partite giocate a Vienna, rifilando prima un doppio 6-2 a Nikoloz Basilashvili e poi un duplice 6-3 al padrone di casa Dominic Thiem. Il russo pare essere tornato su livelli di forma piuttosto buoni e il match di oggi è un bel banco d’esame anche per le sue ambizioni.