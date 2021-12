Attacco di Ibrahimovic all'ex Milan, bufera sul web

07-12-2021 11:23

Zlatan Ibrahimovic non è un calciatore come gli altri, lo sta dimostrando in questi giorni anche l’eco ricevuta dal lancio della sua nuova autobiografia, “Adrenalina”. L’attaccante svedese del Milan ne ha parlato da ospite a Corriere Tv, dove ha rilasciato una dichiarazione che ha scatenato le reazioni dei tifosi interisti. Oggetto delle parole di Ibra è stato Hakan Calhanoglu, centrocampista che nella scorsa estate è passato dal Milan all’Inter.

Ibrahimovic e le parole su Calhanoglu

“Dobbiamo ringraziarlo per quello che ha dato alla squadra e auguragli il meglio per il futuro – ha dichiarato Zlatan prima di sferrare la sua stoccata -. Suona male a dirlo, ma Calha ha tratto vantaggio da una situazione tragica”. Ovvero i problemi cardiaci di Christian Eriksen, giocatore che Calhanoglu è andato a sostituire all’Inter.

“Eriksen ha avuto un arresto cardiaco – ha continuato Ibra -, così l’Inter aveva bisogno di un giocatore in quel ruolo e si è aperta la porta per Hakan. Prima di quell’episodio non c’erano state offerte per lui né dall’Inter né da nessun altro club. È un bravo ragazzo, è cresciuto tanto grazie a me. Ha guadagnato coraggio e fiducia”.

La reazione dei tifosi dell’Inter

Le parole dello svedese hanno causato le proteste dei tifosi dell’Inter, risentiti per l’attacco al loro beniamino. “Ma lasciatelo blaterare, ormai ha perso la testa”, commenta duramente Lorenzo. “Questo coso sta diventando come quell’altro coso di Bari, Cassano”, aggiunge Gianni. “Sempre sgradevole Ibra”, scrive Carlo.

Lucy, invece, cita una situazione in cui fu Ibra ad approfittare di quello che all’epoca per alcuni fu un “dramma sportivo”: “Come te quando eri alla Juventus e i tuoi compagni sono andati in B… Da chi hai tratto vantaggio se non dallo stipendio che ti ha dato Moratti. Perciò prima di parlare conta sino a dieci che fai più bella figura scommetto che se eri al suo posto l’avresti fatto anche te”.

