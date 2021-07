Attacco Inter, la proposta di Biasin suscita polemiche

Dopo Hakimi (“sostituirlo sarà un rebus”, ha dichiarato Marotta), l’Inter potrebbe perdere anche uno tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Se così fosse, i campioni d’Italia avrebbero un altro vuoto pesante da colmare. E forse, anche in questo caso, per colmarlo, facendo quadrare i conti, bisognerà trovare una soluzione “creativa”. Che tradotto vuol dire low-cost. Ma quale?

Una proposta arriva, direttamente dal suo profilo twitter, dal noto giornalista Fabrizio Biasin che fa il nome di un ex, che tra l’altro il nuovo allenatore Simone Inzaghi conosce molto bene, forse meglio di chiunque altro: “Keita all’Inter come eventuale alternativa ai titolari, per me, sarebbe una buona soluzione – ha twittato Biasin -. Non so come faccia ad avere ancora solo 26 anni, ma sarebbe una buona soluzione”.

Il nome di Keita, però, non ha riscosso grande entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, e i commenti negativi si sprecano.

“Le minestre riscaldate, com’era il detto?”

“Ma lo abbiamo gia’ visto…non va bene per l’Inter e’ un mediocre!”

“Peccato solo che vi serva una prima-punta di riserva (un vice Lukaku per intenderci) e non una terza seconda-punta (avendo già Lautaro e Sanchez)”

“Non so come possa ancora avere degli estimatori, ma mi pare che tu sia uno di questi. Buona serata Fabrì e riposati, ne hai bisogno”

“Si ma se viene al posto di Sanchez fai UN ALTRO PASSO INDIETRO”

“Benjamin Button Keita”

“Spero che questa idea resti tale”

“Altro giocatore inutile. Immagina che l’Inter sia sotto in una partita, fare entrare lui migliorerebbe?”

“Meglio Pinamonti. Keita fa troppe polemiche. Minestra riscaldata”

“Nn capisco se il tweet è serio, nemmeno sua madre lo farebbe giocare”

In netta minoranza i pareri a favore di questa suggestione, o idea, di mercato.

“Come quarta punta sarebbe ottimo, Inzaghi lo conosce bene”

“Keita con Inzaghi segna a raffica in coppia con Big Rom”

“Quando lo abbiamo visto giocava o esterno o prima punta che non è il suo ruolo. Mi piacerebbe rivederlo con Inzaghi dietro a Lukaku o Lautaro come riserva”

“Concordo in toto. Ottima soluzione, con margini e potenziali sempre importanti. Spero vivamente nel suo ritorno”

SPORTEVAI | 15-07-2021 20:32