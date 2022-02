Auger-Aliassime rompe l'incantesimo: trionfo a Rotterdam

13-02-2022 23:29

Felix Auger-Aliassime ce l’ha fatta. Il canadese si è aggiudicato l’Atp 500 di Rotterdam conquistando così il primo titolo della carriera, dopo otto finali perse senza neppure vincere un set: Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 1 del torneo, è sconfitto per 6-4, 6-2 in 79 minuti di gioco.

Per il talento classe 2000, numero 3 del seeding nel torneo olandese, si tratta della prosecuzione del momento magico iniziato a gennaio con la vittoria dell’ATP Cup con il Canada e proseguito agli Australian Open, dove la sua corsa si è interrotta solo in semifinale contro Daniil Medvedev.

Tsitsipas non è di fatto mai entrato in partita, subendo l’incisività di Auger-Aliassime al servizio (zero palle break e appena due punti concessi nel primo set), che strappa subito il servizio al greco in apertura del match e orienta definitivamente la partita ripetendosi, a zero, nel primo game del secondo set.

