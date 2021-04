Augusta National Women: Paltrinieri e Don al round finale

Nonostante un secondo giro piuttosto complicato chiuso da entrambe con 77 colpi, Emilie Paltrinieri e Caterina Don sono riuscite a strappare la qualificazione per l’ultimo giro dell’Augusta National Women’s Amateur in programma sabato.

Niente da fare dunque per Alessia Nobilio e Benedetta Moresco (autrici di un giro in 78, sei colpi in più rispetto alle numero uno del leaderboard Rose Zhang e Ingrid Lindblad), mentre Anna Zanusso si è giocata le ultime chance di accesso al giro conclusivo in un playoff a cinque vinto poi dalla svedese Maja Stark.

Paltrinieri e Don quindi prenderanno il via domani con un ritardo rispettivamente di cinque e sei colpi dalla vetta della classifica occupata dalla coppia svedese-statunitense, un duo pronto a dar vita a un memorabile rush finale.

LE AZZURRE NEL 2°GIRO

77, +5 Emilie Paltrinieri (17ª)

77, +5 Caterina Don (21ª)

75, +5 Anna Zanusso (eliminata al playoff)

78, +6 Alessia Nobilio, Benedetta Moresco (eliminate)

OMNISPORT | 02-04-2021 19:29