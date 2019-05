Auriemma ko, è incubo Juve anche su Twitter

Non ce l’ha fatta Raffaele Auriemma, leader e capitano della squadra dei tifosi di tutte le altre squadre italiane: la Juve ha vinto ancora, stavolta sugli schermi di Canale 5, seppur di strettissima misura. Grande successo per la puntata di “Ciao Darwin 8” condotta da Paolo Bonolis dedicata al tema della Juventus contro tutti. Per il giornalista-tifoso partenopeo, invece, un pizzico di amarezza per l’epilogo.

La gara – A decidere è stato il clamoroso errore di un tifoso del Toro nella sfida finale dei cilindroni, che alla domanda del conduttore sulla data del prossimo Giubileo ha risposto: “Si terrà nel 2020”. L’epic fail ha dato il via libera al trionfo della squadra juventina, capitanata da Giampiero Mughini. Entrambi i giornalisti, protagonisti di vivaci confronti nel salotto di Tiki Taka, sono stati peraltro tra i protagonisti del défilé, in cui Mughini ha sfoggiato una giacca rossa e Auriemma una tuta del Napoli.

Il Tweet – Mentre andavano in onda le immagini del programma il cronista napoletano aveva postato un Tweet sul suo account ufficiale, un breve filmato con la sua squadra accompagnato dalla didascalia: “Ce la stiamo giocando anema e core!”. Proprio in risposta al suo messaggio si sono scatenati i sostenitori della Juventus, che dopo l’esito della sfida lo hanno preso di mira. “Manco con Bonolis arbitro”, ha ironizzato un follower. “Avete perso ma a testa alta come sempre”, ha incalzato un altro. Altri ancora si sono affidati alle immagini per punzecchiare Auriemma, dall’istantanea di un gol di Higuain al San Paolo a un ritratto di Pulcinella. Insomma, anche quando le tensioni del campionato sono lontane è sempre bagarre.

SPORTEVAI | 11-05-2019 09:34