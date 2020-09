Auriemma: So chi prende il Napoli al posto di Koulibaly

Da settimane il tormentone Koulibaly agita le notti di De Laurentiis: il presidente del Napoli non vorrebbe sottostare ai giochi al ribasso del Manchester City e sta facendo prolungare oltre il dovuto il braccio di ferro con il club inglese. Il patron azzurro ha già dovuto digerire senza gioia la cessione di Allan all’Everton a cifre inferiori rispetto a quelle prospettate (25 milioni più 3 di bonus anzichè i 40 che voleva) e non intende perdere altri soldi con Koulibaly.

Destino segnato per Koulibaly

Il futuro del difensore senegalese però è deciso: lui stesso da tempo ha comunicato al Napoli di voler andar via. L’affare si farà. Le parti troveranno un punto d’intesa e in settimana è probabile che arrivi l’ufficialità per il suo passaggio al City in cambio di 60 milioni + 5 di bonus.

Auriemma rivela chi sarà l’erede di Koulibaly

Per Raffaele Auriemma il Napoli ha già individuato chi prenderà il posto del centrale azzurro. Un attimo dopo la firma di Koulibaly il ds Giuntoli andrà in Olanda per chiudere col Feyenoord l’acquisto di Marcos Nicolás Senesi Barón, 23 anni di Concordia, in Argentina.

Il Feyenoord chiede 25 milioni, ma a quota 20 si chiude ed Auriemma su twitter scrive senza esitazioni: “Appena il Napoli vende Koulibaly, compra lui” postando poi un’intervista al padre del giocatore, realizzata per il suo sito web “sigonfialarete”.

Il papà-agente di Senesi lo vede in Europa

Ecco cosa ha detto il papà-agente del giocatore Ricardo Senesi: “ci rendiamo conto che per lui è arrivato il momento giusto di fare il salto. Ad ora però non abbiamo ancora ricevuto proposte ufficiali, solo tanti sondaggi e nessuna offerta concreta, a mio figlio piace il calcio europeo, non ha una preferenza a priori. In questo momento ha bisogno di ascoltare tutte le proposte per poter valutare e scegliere quella che più lo convince e che ovviamente più gli conviene”.

SPORTEVAI | 01-09-2020 10:03