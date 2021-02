Austalian Open: domani il sorteggio dei tabelloni

Sarebbe dovuto esserci oggi il sorteggio ufficiale dei due tabelloni del primo slam annuale in quel di Melbourne, ma purtroppo, il caso di covid scoperto ieri tra i tennisti, ha modificato e posticipato a domani l’evento.

Ad annunciarlo in un incontro con i giornalisti è stato il direttore del torneo Craig Tiley che ha anche espresso la sua posizione in merito al caso positivo riscontrato nell’Hyatt Hotel, il più rinomato dei tre alberghi dove i tennisti e il loro staff hanno svolto la quarantena di due settimane.

“Siamo assolutamente fiduciosi che gli Australian Open prenderanno il via come previsto. Cominceremo lunedì“. Ai giocatori, che sono stati sottoposti all’isolamento nel citato hotel, è stato chiesto di isolarsi in attesa dei risultati e non per ulteriori 14 giorni.

Nonostante le tante difficoltà incontrate per l’organizzazione degli Australian Open, domani si dovrebbe partire col sorteggio dei due tabelloni e finalmente dare il via ufficiale allo slam.

OMNISPORT | 04-02-2021 10:06