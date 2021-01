Australian Open 2020: le teste di serie del tabellone femminile

Il ranking mondiale WTA aggiornato ha determinato con la sua classifica le 32 teste di serie degli Australian Open di tennis. La numero uno del tabellone femminile del primo Slam stagionale sarà la padrona di casa, l’australiana Ashleigh Barty, con l’altra ceca Karolina Pliskova come seconda testa di serie, mentre la numero tre sarà la campionessa in carica, la nipponica Naomi Osaka.

In casa Italia ovviamente non ci saranno teste di serie, con le uniche azzurre ammesse di diritto al tabellone principale che sono Jasmine Paolini e Camila Giorgi. Lo scorso anno vinse Naomi Osaka, battendo in finale Kvitova, settima favorita del seeding quest’anno.

Di seguito l’elenco completo delle 32 teste di serie del tabellone di singolare femminile degli Australian Open:

1) Ashleigh Barty (Australia)

2) Karolina Pliskova (Rep. Ceca)

3) Naomi Osaka (Giappone)

4) Simona Halep (Romania)

5) Elina Svitolina (Ucraina)

6) Belinda Bencic (Svizzera)

7) Petra Kvitova (Rep. Ceca)

8) Serena Williams (USA)

9) Kiki Bertens (Paesi Bassi)

10) Madison Keys (USA)

11) Aryna Sabalenka (Bielorussia)

12) Johanna Konta (Regno Unito)

13) Petra Martic (Croazia)

14) Sofia Kenin (USA)

15) Marketa Vondrousova (Rep. Ceca)

16) Elise Mertens (Belgio)

17) Angelique Kerber (Germania)

18) Alison Riske (USA)

19) Donna Vekic (Croazia)

20) Karolina Muchova (Rep. Ceca)

21) Amanda Anisimova (USA)

22) Maria Sakkari (Grecia)

23) Dayana Yastremska (Ucraina)

24) Sloane Stephens (USA)

25) Ekaterina Alexandrova (Russia)

26) Danielle Collins (USA)

27) Qiang Wang (Cina)

28) Anett Kontaveit (Estonia)

29) Elena Rybakina (Kazakistan)

30) Anastasia Pavlyuchenkova (Russia)

31) Anastasija Sevastova (Lettonia)

32) Barbora Strycova (Rep. Ceca)

OMNISPORT | 15-01-2021 12:13