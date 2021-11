Australian Open 2022, ufficiale il divieto per i non vaccinati

20-11-2021 10:22

Mentre la stagione tennistica 2021 sta per concludersi con le Atp Finals, in attesa della fase finale della Coppa Davis, il 2022 è già alle porte e in particolare la prima prova dello Slam, gli Australian Open.

A riguardo è arrivata dagli organizzatori l’ufficializzazione di una notizia già nell’aria da tempo, ovvero che il torneo sarà off limits per i non vaccinati, che si tratti di tennisti o di spettatori.

A dare l’annuncio è stato Craig Tiley, l’attuale Ceo di Tennis Australia, in un’intervista a ‘The Today Show’: il torneo in programma sui campi del Melbourne dal 17 al 30 gennaio 2022 sarà riservato ai vaccinati.

“Tutti sul posto, i fan, lo staff e i giocatori, dovranno essere vaccinati per partecipare agli Australian Open di quest’anno”.

Resta quindi in dubbio la presenza di Novak Djokovic, che ha finora voluto tenere il massimo riserbo sul proprio “status” di vaccinato e che a gennaio dovrebbe andare a caccia del decimo successo in carriera agli Australian Open.

Tiley è stato piuttosto di poche parole anche su questo argomento: “Ci sono state molte speculazioni sulla posizione di Novak. Ha notato e detto pubblicamente che si tratta di una questione privata. Ci piacerebbe vedere Novak qui ma sa che deve essere vaccinato per poter giocare”.

