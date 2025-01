Il gesto di Elina Svitolina nei riguardi di Kudermetova, l'avviso dell'organizzazione Australian Open. Messaggio sulla telecamera

Nessun saluto finale tra la giocatrice ucraina e la russa, come spiegato dagli organizzatori del torneo. Linea ferma della Svitolina

Consolazione modesta, pur ammettendo l’impatto secondario rispetto a quanto accaduto in campo, la vittoria di Elina Svitolina ai danni della russa Veronika Kudermetova per 6-4, 6-1. Con estrema puntualità, colpi chirurgici e una grinta che di rado si era vista simile da parte della campionessa ucraina, che ha imposto il suo gioco all’azzurra Jasmine Paolini interrompendo il sogno degli Australian Open. Ma, come anticipato a principio, non è la vittoria in sé a suscitare attenzione, nei riguardi di Svitolina.

La sua decisione, prevista eppure di profondo significato, di non stringere la mano all’avversaria continua a destare sensazione, in una delicata fase politica internazionale e all’indomani del rilascio dei primi tre ostaggi, in rispetto degli accordi per la tregua nella guerra israelo-palestinese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gesto di Svitolina dopo la vittoria contro Kudermetova

L’egemonia della tennista ucraina in questi ottavi degli Australian Open 2025 non ha cancellato affatto la linea personale e pubblica su quel che riguarda il conflitto russo-ucraino e anche in questa specifica circostanza, considerata la nazionalità della rivale Kudermetova, Svitolina non le ha offerto la mano e ha siglato sulla telecamera una dedica che sa di motto, di linea irrevocabile nel suo caso.

Non è la prima volta che la tennista ucraina assume questa posizione nei riguardi delle avversarie di origine russa, dall’inizio del conflitto.

L’avviso dell’organizzazione

L’annuncio era arrivato in precedenza dagli organizzatori degli AO, che avevano con un simile avviso, tentato di depotenziare quanto sarebbe accaduto poi a fine match tra Svitolina e Kudermetova.

“Al termine dell’incontro, non ci sarà la stretta di mano tra le giocatrici – il messaggio comparso sugli schermi della Rod Laver Arena -. Apprezziamo il vostro rispetto per le giocatrici durante e dopo l’incontro, oltre che la vostra comprensione in queste circostanze difficili”.

Il messaggio sulla telecamera

Nessun gesto di distensione, dunque, e dopo la vittoria e la stretta con l’arbitro di sedia, Svitolina ha rivolto alla telecamera e agli spettatori di tutto il mondo collegati un messaggio forte sulla telecamera.

“Lo spirito dell’Ucraina”, ha scritto la tennista sull’obiettivo della camera in campo, che l’ha seguita durante l’impresa che ha innescato la reazione, di certo preparata, da parte della campionessa che ha deciso di veicolare un contenuto di forza, assai prepotente nella sua strettissima attualità.

Le dichiarazioni di Svitolina

Il concetto è stato chiarito nelle successive dichiarazioni che Svitolina ha rilasciato, forte del successo in campo e in vista anche del prossimo quarto degli AO che l’attende a breve a Melbourne.

“Mi sento responsabile di trovare un modo per vincere le partite, per portare un po’ di luce, una piccola vittoria al popolo ucraino – ha spiegato al termine dell’incontro -. La guerra infuria da quasi tre anni, è un fardello quotidiano molto pesante per tutti gli ucraini. Come sportiva, sento di dover far sentire la mia voce il più possibile per contribuire a sensibilizzare e raccogliere fondi per ciò di cui il nostro popolo ucraino ha bisogno. A volte ho l’impressione che la gente dimentichi che la guerra è ancora in corso – ha concluso – che abbiamo ancora bisogno di aiuto. Per me è molto importante dimostrare che sono qui per combattere a prescindere da tutto, voglio incarnare questo spirito combattivo”.

In attesa di una svolta pacifica anche in questo conflitto che dilania l’intera regione, con il terribile tributo di vite umane, Svitolina ha proseguito nell’accendere l’attenzione mediatica sul proprio Paese, il cui presidente Zelensky sta lavorando sul fronte internazionale per l’approvvigionamento militare e di risorse a questo punto della guerra che li vede contrapposti alla Russia di Putin.