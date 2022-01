Australian Open, Berrettini: “Ho vinto perché lo volevo di più"

21-01-2022 14:18

Ci sono volute 4 ore e 13 minuti perchè Matteo Berrettini si sbarazzasse di Carlos Alcaraz. Una vittoria tanto sudata quanto meritata per il tennista romano che accede agli ottavi degli Australian Open dove incontrerà Carreno Busta che ha eliminato a sua volta Korda.

Il 25enne italiano ha confezionato una delle partite più belle della sua carriera e ha avuto la meglio sul giovane iberico, riuscendo ad arginare i muscoli e la potenza dell’avversario grazie alla sua classe, alla lucidità tecnica e alla sagacia tattica. Il confronto si è deciso al super tie-break dove col cuore e con l’esperienza Berrettini ha vinto per 10-5.

“Ho detto a me stesso, colui che avrebbe vinto il match era quello che lo voleva di più, immagino che io lo volevo di più. Ho detto a me stesso di essere pronto; alla fine si tratta di provare, lottare e fare la cosa giusta. Penso che questo abbia fatto la differenza. Sono un giocatore che gioca parecchi tie-break, che gioca punti importanti ed è importante per me giocarli aggressivo, facendo le cose e giuste sentendomi in fiducia. È stata una partita di livello molto alto che stavo dominando in termini di punteggio; se quella risposta sul 4-3 15-30 del terzo set non fosse uscita di due millimetri magari staremo parlando di una partita vinta in tre set. Ma il tennis è così, lui è stato bravo a rimanere agganciato al match e a sfruttare le possibilità che un po’ gli ho concesso io e un po’ si è preso lui”.

Queste la parole del tennista italiano nella conferenza stampa post match che si prepara in vista del prossimo incontro: “Siamo nel tour da diversi anni, lui più di me. Ci siamo allenati insieme una volta ma non abbiamo mai giocato una partita vera. Sarà un match interessante, è un giocatore solido, ama giocare in Australia e ama farlo sul duro, anche se molti pensano che sappia giocare meglio sulla terra. È un match di quarto turno e si tratta sempre di match complicati ma sono fiducioso“.

OMNISPORT