Australian Open, Binaghi: Sinner come Riva. Il coach Vagnozzi: Non eravamo venuti per vincere

Il presidente della Federtennis è orgoglioso del trionfo dell'altoatesino e sicuro che arriveranno altri successi, emozionato l'allenatore di Jannik

28-01-2024 16:18

Per chi era lì l’emozione è stata doppia, tripla. Se tutta Italia è impazzita per l’impresa epica di Jannik Sinner dopo aver visto in tv la rimonta da brividi dell’altoatesino nella finale con Medvedev, coloro che erano presenti a Melbourne hanno ancora la pelle d’oca, come il presidente della Federtennis e Padel Angelo Binaghi o il coach di Sinner Simone Vagnozzi.

Binaghi sperava nella terza ora di gioco

Binaghi ci credeva e in collegamento da Melbourne con SuperTennis dice: “Abbiamo vissuto un’emozione straordinaria, una di quelle date che abbiamo sognato tutta la vita di poter vedere. grazie a questo fantastico atleta abbiamo raggiunto un risultato incredibile. va dato atto al suo avversario di aver giocato due set a un livello stratosferico”.

Per Binaghi Sinner ricorda Riva

La chiave era allungare il match: “Tutti aspettavamo la terza ora di gioco, avrebbe potuto rappresentare lo spartiacque tra un Medvedev pimpante e un Medvedev con più acido lattico. Sinner è un campione straordinario- Mi piace pensare da sardo che ci sia stato un passaggio di testimone tra Gigi Riva e Jannik, due campioni straordinari e due esempi per le generazioni giovani. Due patrimoni di tutto il nostro Paese. Due campioni così, per i valori che riescono a trasmettere, credo siano siano fondamentali per cercare di avere una società migliore”.

Il presidente della FITP guarda avanti.”Non bisogna fermarsi. Ora bisogna correre ancora più di prima, dovremo moltiplicare i nostri sforzi. Jannik ha vinto il primo Slam. Giocherà, possiamo dire, tra 80 e 100 grandi tornei tra Slam, Nitto ATP Finals, Internazionali BNL d’Italia e Coppa Davis. Credo che qualcun altro ne potrà vincere”

Coach Vagnozzi: Medvedev è partito meglio di quanto pensassimo

E’ soddisfatto Simone Vagnozzi, da due stagioni coach di Jannik Sinner. E non potrebbe essere altrimenti vista l’impresa realizzata dall’azzurro. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di SuperTennis: “Una vittoria stupenda, non so che dire. Forse devo ancora metabolizzare tutto. E’ un’emozione grandissima vincere una partita così, una finale Slam due set a zero sotto, contro un Medvedev che onestamente giocava un tennis incredibile…. Jannik è stato bravissimo e se lo è meritato perché ha avuto una forza d’animo bestiale”.

“Ci aspettavamo che Medvedev partisse forte e aggressivo perché arrivava da un torneo lungo, quindi sapevamo che lui non avrebbe voluto allungare troppo gli scambi. Però, onestamente, non ci aspettavamo che potesse farlo così bene”

“Noi con Jannik ci lavoriamo tutti i giorni, sappiamo che gran lavoratore sia e che livello abbia. Sapevamo quanto potesse fare bene qui in Australia ma, come avevamo detto, non eravamo venuti qui con il tarlo di doverlo vincere per forza questo Slam ma solo di voler andare il più avanti possibile e di vivere ogni partita come fosse una finale. Poi naturalmente quando in finale ci arrivi vuoi vincere e…niente, l’emozione è grandissima e, ripeto, devo ancora un po’ metabolizzare”.

“Adesso sicuramente la prima cosa da fare è recuperare. Cercare di prendere tutta la fiducia che si può prendere fa questo torneo. Poi rimettere i piedi a terra e lavorare: l’anno è appena iniziato, è lungo, e quindi dobbiamo da una parte prendere tutto quello che c’è di buono e dall’altra rimetterci subito all’opera perché qua non ti regala niente nessuno. Quindi si torna alla solita routine, però con qualcosina in tasca di importante. Come si festeggerà? Una bella mangiata, un po’ di alcool…così magari domani sull’aereo dormiamo tutto il tempo”.