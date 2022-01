19-01-2022 07:16

Solo la Giorgi è ancora in corsa agli Australian Open. La marchigiana avanza al terzo turno dopo aver superato, in due set (6-2, 7-6), la ceca Martincova. Quarta volta in carriera per l’azzurra al terzo turno agli Australian Open.

Finisce al secondo turno l’avventura di Trevisan e Bronzetti. La prima si arrende alla Badosa, testa di serie N.8, (6-0, 6-3) mentre la Bronzetti sbatte contro la N.1 Barty: 6-1, 6-1 i parziali.

