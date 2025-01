Australian Open, il caso Djokovic rimane aperto: le scuse di Tony Jones non bastano e Kyrgios getta benzina sul fuoco

Il giornalista di Channel 9 si scusa per le parole nei confronti del serbo e dei suoi tifosi ma il caso non si sgonfia: sui social Kyrgios si scatena: “Come fa ad avere ancora un lavoro?”

Novak Djokovic non ci sta. Le parole del giornalista Tony Jones che nel tentativo di provare a essere simpatico ha insultato l’ex numero 1 al mondo e i suoi tifosi continuano a destare polemiche. Le scuse arrivate in dirette televisiva non bastano a cancellare quello che è successo e sui social arriva l’immancabile commento di Kyrgios.

Le scuse di Tony Jones

Nel corso della mattinata australiana a prendere la parole è stato Tony Jones, il giornalista di Channel 9 accusato da Novak Djokovic di aver mancato di rispetto a lui e ai suoi fan: “Mi dispiace per quello che è successo, i commenti sono stati fatti nel corso delle news della sera e io considero quelle frasi come humour, una cosa giocosa. Ma il giorno dopo ho saputo dal team di Djokovic che lui non fosse contento di quello che era successo e quello che avevo detto. Così ho deciso di contattarli immediatamente per fare le mie scuse. Questo è successo 48 ore fa per qualsiasi senso di mancanza di rispetto potesse aver sentito nelle mie parole. E continuo a dire che se si è sentito mancato di rispetto, gli faccio ancora una volta le mie scuse”.

Scuse che il giornalista estende anche ai fan di Nole: “Lo stesso posso dire nei confronti dei fan serbi, siamo qui da 7 anni e abbiamo costruito un rapporto con loro. Loro arrivano con il loro entusiasmo e la loro passione, e io ho pensato che quello che stavo facendo era un’estensione dello spirito giocoso che portano anche loro. Ma ovviamente non è stato interpretato in questo modo. Penso di aver esagerato a urlare “buttatelo fuori” in quello scambio con i tifosi. E’ stata una situazione sfortunato. Posso solo dirgli che gli chiedo scusa”.

Caso Djokovic: la presa di posizione di Cahill

Kyrgios scatenato sui social

Qualcuno la definisce un’alleanza, altri usano il termine “bromance”: nell’ultimo periodo Nick Kygios e Novak Djokovic sembrano giocare spesso nello stesso campo che si parli di tennis o di altro. Questa unità di vedute, che è un fatto nuovo rispetto agli screzi del passato, potrebbe essere legata anche al caso doping di Jannik Sinner con l’australiano che è stato ed è in prima linea sul fronte “hater” e con i fan del serbo che sono stati il suo punto di appoggio sui social.

Ora l’australiano non si lascia scappare l’occasione e si scaglia contro Tony Jones e non mancano le frasi volgari: “Come è possibile che questo tizio ancora abbia un c…o di lavoro? E’ una cosa putrida, Tony Jones sei un flop assoluto”. Poi su Instagram ha pubblicato un video satirico in cui rimette in scena le parole del giornalista per prenderlo in giro.