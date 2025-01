Australian Open, Djokovic travolge Lehecka ma scappa dall’intervista con Courier: “Mi hanno mancato di rispetto”

Il campione serbo fa notizia in campo e anche fuori, alla fine del match con Lehecka decide di non fare l’intervista con Courier in polemica con Channel 9: “Aspetto ancora le scuse”

Novak Djokovic trova sempre il modo di fare notizia che sia in campo o all’uscita dal campo. L’ex numero 1 al mondo continua la sua avanzata gli Australian Open travolgendo anche il ceco Lehecka ma è al termine del match che si consuma il caso del giorno. Al prossimo turno per il serbo c’è la sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz, nell’altro quarto di finale Zverev affronta Tommy Paul.

L’intervista rifiutata a Courier

Match molto agevole, forse anche più del previsto per Novak Djokovic, il ceco Lehecka sembrava un avversario capace di tenere testa all’ex numero 1 al mondo ma non è stato così. Nole ha dominato il suo match e ora si prepara alla sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale. Ma a fare notizia non sono le imprese tennistiche del serbo ma la sua decisione di lasciare di stucco Jim Courier. L’ex tennista statunitense è entrato in campo per fare la consueta intervista a fine partito ma Djokovic ha saluto tutti ed è andato via lasciando di stucco il suo intervistatore.

Le motivazioni di Nole

A spiegare le motivazione del gesto è stato lo stesso Djokovic che nel corso della conferenza rivela: “Un paio di giorni fa un giornalista sportivo famoso che lavora per Channel 9, il broadcaster ufficiale dell’Australia, ha preso in giro dei tifosi serbi e ha anche espresso insulti e commenti offensivi nei miei confronti. Non si è mai scusato pubblicamente né lo ha fatto Channel 9. Quindi visto che loro sono il broadcaster ufficiale, ho deciso di non rilasciare interviste per Channel 9. Non ho niente contro Jim Courier né contro il pubblico australiano”.

Poi continua: “E’ stata una situazione molto imbarazzante per me in campo ma quello non era il posto per spiegare i motivi. Lascio che sia Channel 9 a gestire la situazione come meglio crede. Se mi vogliono multare mi sta bene, ma era una cosa che andava fatta”.

Il comportamento di Tony Jones

Il riferimento è al giornalista australiano Tony Jones che nel corso di un collegamento dal Melbourne Park prende in giro i tifosi del serbo che stanno esultando e cantando alle sue spalle: “Novak è sopravvalutato – canta il giornalista in segno di scherno – cacciatelo fuori”. Il video aveva fatto il giro del web scatenando la reazione indignata dei tifosi serbi e di Djopkovic.

