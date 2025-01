AO, Djokovic chiama il medico ma travolge Machac. E Badosa fa una scenata a Tsitsipas: "Calmarmi? Gioca tu"

Qualche problemino fisico per Nole, assistito dal fisio e dal dottore ma bravo a liquidare il ceco in tre set. Qualche ora prima, lo sfogo della spagnola col fidanzato in tribuna.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Missione compiuta per Novak Djokovic. Il re serbo è approdato di gran carriera agli ottavi di finale degli Australian Open, nonostante qualche problemino di natura fisica accusato nel corso del match con Tomas Machac. Lo spauracchio ceco è stato liquidato in tre set (6-1 6-4 6-4) e ora sulla strada di Nole c’è un altro ceco: Jiri Lehecka, numero 24 del seeding (Machac era il 26), che ha strapazzato Benjamin Bonzi con un convincente 6-2 6-3 6-3.

Problemi per Djokovic: in campo medico e fisioterapista

Dopo un’ottima partenza e dopo aver fatto il break a inizio secondo set, Djokovic ha richiesto l’intervento di medico e fisioterapista ed è sembrato sofferente allo stomaco. Dopo il break, però, ha ripreso a macinare gioco e punti, portando a casa la vittoria con relativa scioltezza. Solo nel finale del match è tornato il “solito” Novak, quando ha polemizzato con uno spettatore che a suo dire lo disturbava prima degli scambi. Un episodio su cui l’ex numero 1 è tornato nel corso dello scoppiettante siparietto post partita ai microfoni di Andrea Petkovic.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nole, la proposta di matrimonio e l’invito al disturbatore

“Sono un po’ agitato, cerco di essere diplomatico”, ha replicato Djokovic alle domande dell’ex tennista. “Sono molto soddisfatto del mio gioco, non pensavo di riuscire a vincere in tre set. Ho avuto qualche problemino a respirare, non ho più 19 anni. Se Machac avesse vinto il secondo la partita sarebbe cambiata, nel terzo ho giocato più sciolto e ho ritrovato un po’ di freschezza”. Poi lo show: “È una proposta di matrimonio la tua? Sono già sposato, se vuoi possiamo berci qualcosa“, ha scherzato con la tedesca. “Magari potrò bere qualcosa pure con lo spettatore che mi ha disturbato prima, penso possa bastare per chiarirci”.

La scenata cult di Paula Badosa a Stefanos Tsitsipas

Qualche ora prima lo show l’aveva fatto Paula Badosa. Non tanto sul campo, visti gli inattesi patemi vissuti per battere Marta Kostyuk, quanto per la clamorosa scenata al fidanzato Stefanos Tsitsipas, presente in tribuna a supportarla. Sotto 5-0 nel secondo set, dopo aver vinto il primo, la spagnola s’è lamentata per il vento e il greco, relegato al ruolo di spettatore degli Australian Open dopo la sconfitta al primo turno contro l’astro nascente Alex Michelsen, l’ha invitata alla calma. Errore da circoletto rosso, come avrebbe commentato il compianto Rino Tommasi,

La spagnola si spiega: “Ce l’avevo col mio allenatore”

Come si può apprezzare dal video, l’atteggiamento di Tsitsipas ha fatto innervosire ancor di più la compagna, che a un certo punto ha mostrato la racchetta e ha di fatto invitato il fidanzato a giocare al posto suo: “Prendi la racchetta. Gioca tu”. Solo la vittoria sull’ucraina, giunta al terzo set (6-4 4-6 6-3 i parziali) ha calmato davvero Badosa, che in sala stampa ha provato a ridimensionare l’episodio: ” Lo stavo dicendo al mio allenatore, Stefanos è stato molto di supporto”. Emblematica la chiosa: “Penso che fosse più nervoso di me”.