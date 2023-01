Grande ritorno a Melbourne per il tennista serbo, che in finale ha battuto in tre set Tsitsipas. Ora ha gli stessi successi del maiorchino ed è tornato in vetta al ranking Atp.

29-01-2023 12:43

A Melbourne è tornato Novak Djokovic. Il tennista serbo, dopo essere stato escluso dal torneo della passata stagione, è riuscito a vincere per la decima volta in carriera gli Australian Open. Nessuno come lui, capace di battere in tre set in finale il greco Stefanos Tsitsipas. 6-3, 7-6, 7-6 il parziale in favore di Nole, che così ha eguagliato il record di Rafael Nadal con 22 tornei del Grande Slam vinti. L’ulteriore premio per Djokovic con questo decimo successo agli Australian Open è il ritorno in prima posizione nel ranking Atp.

Australian Open, la finale vinta da Djokovic

Djokovic è stato subito deciso nella finale della Rod Laver Arena contro Tsitisipas. Nel primo set è stato quasi perfetto, aggiudicandosi il parziale 6-3 dopo poco più di mezz’ora. Decisivo il break nel quarto game. Poi il greco è stato più in partita già nel secondo set, tanto che Nole ha dovuto chiudere al tie-break.

7-4 nel game conclusivo e parziale portato a casa 7-6. Stesso risultato anche nel terzo e ultimo set di questa finale. Arrivati sempre al tie-break decisivo, Djokovic ha chiuso il game finale 7-5 e vinto così per 7-6 pure l’ultimo parziale. Un tre set a zero tutto sommato netto, dopo due ore e 56 minuti di gioco.

Il rapporto speciale fra Djokovic e gli Australian Open

Per Djokovic gli Australian Open non sono un torneo come gli altri. È stato il primo Slam vinto in carriera nel lontano 2008, poi si è ripetuto nella tripletta 2011-2012-2013, quindi nella doppietta 2015-2016. È tornato dunque ad aggiudicarselo per tre volte di fila anche nelle ultime edizioni disputate: 2019-2020-2021.

Come ben noto, nella passata stagione è stato escluso per la mancata vaccinazione contro il Covid. Ma quest’anno è tornato, quasi più forte di prima, e si è ripreso tutto. Decimo successo sul cemento di Melbourne e 22 Slam vinto come Nadal. Suoi anche sette Wimbledon, tre Us Open e due Roland Garros.

Djokovic torna re del mondo, Tsitsipas numero tre

Il successo di Djokovic in questa finale vale triplo. Per il decimo successo agli Australian Open, per il record di Nadal eguagliato a +2 sull’altra leggenda Roger Federer e per la vetta del ranking Atp. Nole è infatti ora di nuovo il numero uno del mondo, anche senza i punti della vittoria dell’ultimo Wimbledon.

Così Djokovic scalza dalla vetta il giovane fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, assente a Melbourne per infortunio. Il finalista Tsitsipas sale invece in terza posizione davanti a Casper Ruud, Andrey Rublev e lo stesso Nadal, adesso sesto. Gli azzurri: 17° Jannik Sinner, 18° Lorenzo Musetti e solo 22° Matteo Berrettini.