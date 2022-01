Australian Open delle sorprese: fuori Muguruza e Raducanu

20-01-2022 12:53

Cadono le prime teste eccellenti nel tabellone femminile degli Australian Open 2022.

Si è infatti arrestata già al secondo turno la corsa di Garbine Muguruza, numero 6 del mondo e numero 3 del seeding e tra le favorite per il successo finale.

La vincitrice delle ultime Finals a Guadalajara è incappata nella più classica, ma anche inattesa, delle giornate no, cedendo in soli due set all’esperta francese Alize Cornet, numero 53 Wta, che ha avuto la meglio con un doppio 6-3.

Bandiera bianca anche per Emma Raducanu. La trionfatrice degli ultimi Us Open, al debutto a Melbourne, testa di serie numero 17, si è arresa in tre set alla montenegrina Diana Kovinic (numero 69 al mondo) con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3, tradita dal servizio, con ben quattro doppi falli, al cospetto dell’incisività alla battuta dell’avversaria, che ha ricavato il 65% dei punti dalla prima di servizio.

OMNISPORT